كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر دياب: تعمدت مزج الشر بخفة الظل أثناء أدائي شخصية مدحت في مسلسل "فرصة ثانية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفنان محمد دياب، أن آراء الجمهور في أدائه شخصية مدحت التي قدمهافي مسلسل "فرصة ثانية" للفنانة ياسمين صبري فاقت توقعاتي فكان هناك تفاعل كبير جدا، البعض كان يلومني على شر "مدحت" والبعض الآخر يشيد بخفة ظله.

وأضاف في تصريحات صحفية: "أعتقد أن هذا قمة التوفيق من الله أن الجمهور يتفاعل ويحفظ كلام "مدحت" ويتوحد معه ويحزن عليه بسبب نهايته وموته، وهذا يدل أن العمل تم متابعته بشكل جيد، وأن شخصية "مدحت" نجحت بشكل كبير.