أول ظهور للفنانة شكران مرتجي بالمستشفى بعد خضوعها لجراحة.. فيديو

رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة السورية شكران مرتجي على توجيه رسالة شكر لكل محبيها في أول رسالة توجهها لهم بعد خضوعها لعملية جراحية مؤخراً لإزالة المرارة.

شكران ظهرت في مقطع فيديو تضمن صوراً لها، أبرزها لقطة لها على سرير المستشفى فور خروجها من غرفة العمليات، ووجهت رسالة لكل منّ حرص على الاطمئنان عليها قائلة: «شكراً لكل منّ سألوا عني، إن شاء الله أزمة ومرقت، الحمدلله، ديرو بالكم على صحتكم، الصحة أهم شئ، أن شاء الله قريباً راجعة على شارع شيكاغو، شكراً لكل منّ اتصل، وبعت ورد وسأل عني، شكراً من قلب قلبي، بحبكم كتير».

بحسب البيان الإعلامي الصادر عن مكتب شكران، فقد وصلت الفنانة السورية إلى قسم الإسعاف في مستشفى الأندلس الكائن في دمشق منذ أيام، حيث خضعت لعملية استئصال المرارة الإسعافية التيالتي كللت بالنجاح وبدأت عوارض التحسن والراحة تظهر على مرتجى المحاطة بأفراد عائلتها.

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وحرص المكتب الإعلامي على طمأنة فانز الفنانة على صحته، وجاء فيه: «نؤكد لكل المحبين أن الفنانة شكران مرتجى باتت بحالة صحية جيدة جداً وهي تحت عناية الأطباء قبل أن تغادر إلى منزلها بعد فترة قصيرة للاطمئنان التام على صحتها على أن تعود لتقف أمام كاميرا المخرج محمد عبد العزيز بعد أيام قليلة لتنهي آخر مشاهدها في مسلسل "شارع شيكاغو"».

يُذكر أن مسلسل «شارع شيكاغو» تأليف وإخراج محمد عبدالعزيز، وتشارك شكران في بطولته أمام سلاف فواخرجي، عباس النوري، أمل عرفة، دريد لحام، وغيرهم.

من ناحية أخرى، تستعد شكران أيضاً لاستكمال تصوير مسلسل جديد بعنوان «حارة القبة» من إخراج رشا شربتجي، والعمل من تأليف أسامة كوكش، وتشارك شكران في بطولته أمام سلافة معمار، عباس النوري، سلوم حداد، منى واصف، نادين تحسين بيك.