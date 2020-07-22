صور نادرة لنور الشريف مع زملائه الفنانين بالمعهد في السبعينات.. شاهد

رنا صلاح الدين - من خلال بوابة معهد التمثيل تخرج عدد كبير من النجوم الذي تلقوا العلم هناك على يد عدد من كبار الفنانين ومنهم سعد أردش وجلال الشرقاوي.

في المعهد كانوا طلاب يفجرون موهبتهم التمثيلية، ولم يكونوا حققوا الشهرة بعد، وكان من بين هؤلاء الفنان نور الشريف.

نور الشريف و نبيل الحلفاوي و محمد صبحي

تظهر في الصور تحديدًا دفعة عام 1970، التي تولى عملية التدريس لها الأستاذ سعد أردش، وضمت كلاً من محمد صبحي، نبيل الحلفاوي، شعبان حسين، لطفي لبيب، هادي الجيار، ويسري مصطفى الذي تخلف عنهم في السنة الأولى وانضم لدفعة 1971.

نور الشريف و نبيل الحلفاوي و محمد صبحي

كذلك يشاركهم اللقطات النجم الراحل نور الشريف، الذي سبقهم بثلاث دفعات، ليكون أحد أفراد جيل عام 1967، تلك الدفعة التي استطاع أن يتفوق عليها ويصبح بموهبته الأول عليها. وفي نفس هذا السياق يمكننا التأكيد على أن نبيل الحلفاوي كان الأول على دفعته عام 1970.

نور الشريف و نبيل الحلفاوي و محمد صبحي

ولد الفنان نور الشريف عام 1946، تخرج من معهد السينما في نهاية الستينات، ساهم في عدد كبير من الأعمال السينمائية والدرامية.

نور الشريف و نبيل الحلفاوي و محمد صبحي

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من أهم أعماله الدرامية :‹هارون الرشيد، عمر بن عبدالعزيز، عائلة الحاج متولي، لن أعيش في جلباب أبي›، وغيرها.

نور الشريف و نبيل الحلفاوي و محمد صبحي

كان له ايضا مشاركات في المسرح، ومن أعماله في السينما: ‹ناجي العلي، دماء على الاسفلت، العار›، وغيرها.

نور الشريف و نبيل الحلفاوي و محمد صبحي

تزوج من الفنانة بوسي وأنجب منها ابنتيه مي وسارة.

نور الشريف و نبيل الحلفاوي و محمد صبحي

رحل نور الشريف في أغسطس 2015.

نور الشريف و نبيل الحلفاوي و محمد صبحي