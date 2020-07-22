درة تبحث عن أمل جديد خلف الأبواب المغلقة بـ«لوك» عشريني مميز.. صور

رنا صلاح الدين - خضعت النجمة التونسية درة لجلسة تصوير جديد، ظهرت فيها بطلّة عفوية، وحرصت من خلالها على توصيل رسالة إيجابية تحث من خلالها على التمسك بالأمل.

درة نشرت صوراً من الجلسة التي اختارت لها «لوك» كاجول مميز، بدت فيه فتاة عشرينية بطلّة تشع حيوية وجاذبية،، تقف خلف باب، وتحمل حقيبة سفر، وارفقت الصور بتعليق كتبت فيه: «افتح الباب.. قد يقودك إلى مكان لم تتوقعه أبدًا.. عندما تغلق الحياة بابًا، ما عليك سوى فتحه مرة أخرى».

يُذكر أن آخر أعمال درة السينمائية كان فيلم «يوم وليلة»، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكري، من بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرون من النجوم، في الوقت الذي تجهز فيه لتصوير فيلمها الجديد «الكاهن» الذي تشارك في بطولته أمام هاني سلامة ومحمد ممدوح، وغيرهما، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، بالإضافة للفيلم التونسي «النافورة» للمخرجة سلمى بكار، وتشارك في بطولته أمام ريم الرياحي، ومهذب الرميلي.

وعلى جانب الدراما، كان مسلسل «بلا دليل» آخر ما عُرض لها على قناة cbc من 45 حلقة وشارك في بطولته خالد سليم وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي ونيقولا معوض وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين تأليف انجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي.