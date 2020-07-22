تفاصيل الحالة الصحية لـ"المنتصر بالله"

أكد الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين في مصر متابعته للحالة الصحية للفنان الكبير المنتصر بالله، الذي أجبره المرض على الابتعاد عن الأضواء منذ 12 عاما.



وقال أشرف زكي لـ"الخليج 365": "أصيب المنتصر بالله بجلطة منذ فترة طويلة، وعلى إثر ذلك ساءت حالته الصحية وباتت حركته وقدرته على الكلام صعبة، ومنذ أسبوع تواصلت هاتفيا مع زوجته عزيزة كساب وأخبرتني أن حالته مستقرة ولم تتراجع".





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وكانت زوجة الفنان المنتصر بالله كشفت لوسائل إعلام محلية عن تأثر حالة زوجها نفسيا بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أجبره على البقاء في المنزل وتأجيل جلسات العلاج الطبيعي.

وأوضحت أن الفنان المنتصر بالله ينام لوقت طويل، وأنها أخفت عنه خبر رحيل الفنان فاروق الفيشاوي والفنانة رجاء الجدواي خوفا على حالته النفسية إذ كان شديد الارتباط بهما.

يذكر أن المنتصر بالله رياض السيد، ولد في 21 فبراير/شباط 1950، وتخرج في معهد الفنون المسرحية، وبدأ مشواره الفني بالعمل مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح عام 1970.

تألق على شاشة السينما والتليفزيون والمسرح ومن أبرز أعماله "ضد الحكومة، شارع محمد علي، أبناء ولكن، أيام المنيرة"، وأصبب عام 2008 بجلطة في المخ وأجبره المرض على ملازمة الفراش طوال هذه السنوات.