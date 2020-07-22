الصين تسمح بإعادة فتح معظم دور السينما اعتبارًا من الاثنين

أعلنت إدارة الدولة للسينما، أن الصين ستسمح بإعادة فتح معظم دور السينما اعتبارا من 20 تموز بعد إغلاقها لستة أشهر في إطار إجراءات صارمة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وطال انتظار تخفيف القيود في ثاني أكبر سوق للسينما في العالم، حيث جرى تخفيف إجراءات العزل العام تدريجيا مع انخفاض حالات الإصابة بشدة منذ مارس آذار وفتحت الكثير من المطاعم والمراكز التجارية أبوابها منذ شهور.

وقالت الإدارة في بيان إن دور السينما في المناطق منخفضة المخاطر العمل ستستأنف العمل لكن القيود، التي تشمل الحد من عدد مرات عرض الفيلم وإلزام رواد السينما بوضع الكمامات، ستظل سارية فيما لن يتم فتح دور السينما في المناطق متوسطة وعالية الخطورة.

وقالت الحكومة إنه لا توجد أي منطقة في الصين الآن مصنفة على أنها عالية الخطورة لكن أربعة أحياء فقط في العاصمة بكين مصنفة متوسطة الخطورة.

وذكرت إدارة السينما أن على الدور التي ستستأنف العمل قصر الحضور على 30 بالمئة من المعدل المعتاد وإبقاء مقاعد خالية بين المشاهدين الذين يتعين عليهم الحجز مسبقا وعدم جلب أي أغذية أو مشروبات.

Advertisements

وأغلقت دور السينما والمسرح أبوابها في نهاية يناير كانون الثاني حيث كانت الصين تكافح الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان في نهاية العام الماضي قبل أن ينتشر في أنحاء العالم ويؤدي لإصابة 14 مليون شخص ووفاة 583 ألفا.

قد يهمك أيضا:

شباك التذاكر في البر الرئيسي الصيني يسجل رقما جديدا بحوالي 2.47 مليار دولار

دور السينما المصرية تفتقد الأفلام الجديدة بعد عودتها من "إغلاق كورونا"