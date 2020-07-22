نيكي ميناج تعلن عن حملها بطفلها الأول

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت مغنية الراب الأميركية، نيكي ميناج، أمس الاثنين، أنها حامل بطفلها الأول، من خلال نشرها صوراً عبر "إنستغرام" تظهر حملها بوضوح.
وقد أرفقت المغنية، البالغة 37 عاماً، إحدى الصور برسالة جاء فيها "حب. زواج. عربة أطفال. تملأني الحماسة والامتنان. أشكركم جميعاً على أمنياتكم بالسعادة".
والمغنية متزوجة من كينيث بيتي، وهو مسؤول في إحدى شركات الإنتاج الموسيقي الأميركي.
وكانت ميناج قد صدمت معجبيها عندما أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنها تزوجت بيتي، وهو صديقها منذ الطفولة. كان الاثنان قد تواعدا في سنوات مراهقتهما والتئم شملهما مجدداً في 2018.
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