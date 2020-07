كاني ويست يتهم كيم كارداشيان بمحاولة زجه في مستشفى للأمراض العقلية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

"الخليج 365" من بيروت: إدعت تقارير صحفية أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان، وضعت زوجها المغني المعروف كاني ويست، الذي ينوي خوض سابق الانتخابات الرئاسية الأميركية، أمام خيارين إما هي أو الإنتخابات.

وجاءت خطوة كارديشيان تجاه زوجها، بعد تصريحات الأخير، التي وُصفت بـ“الصادمة“ ولاقت سيلا من الانتقادات، عندما اعترف بالتفكير في إجهاض ابنته نورث خلال حملة له في ولاية كارولينا الجنوبية، وهو ما أثار حفيظة نجمة تلفزيون الواقع ودفعها إلى تلك الخطوة، بحسب عدة وسائل إعلام منها مجلة ”إل الفرنسية“ وصحيفتي ”ديلي ميل“ و“ذا صن“ البريطانيتين.

تغريدات محذوفة

ويست كتب الليلة الماضية، سلسلة من التغريدات التي اتهم فيها زوجته بمحاولة زجه في مستشفى للأمراض العقلية.

وأشار إلى أن فيلم "أخرج" ( Get Out )، تم تصويره عنه، وأعلن عن إصدار ألبوم غنائي جديد.

ونقلت مجلة Billboard، عنه: "حاولت كيم أن تطير إلى وايومنغ مع الطبيب، لكي يقوما بزجي في المصحة".

كما هاجم حماته "كريس جينر" وحبيبها "كوري" عبر سلسلة تغريدات لاذعة صدمت متابعيه، فقد أشار أنها لم يعد مرحب بها حول أطفاله بعدما حاولت حبسه عدة مرات برفقة طبيب نفسي، واتهمهما أن لها يد في تسريب الفيديو الإباحي الخاص بـ"كيم" مع حبيبها السابق "راي جاي".

وكتب في تغريدته: "كريس لا تتلاعبي معي، أنت وحبيبك الهادئ لا يسمح لكما التواجد حول أطفالي..كلكم حاولتم حبسي".

وتطرَّق للحديث عن فيديو زوجته الإباحي، قائلًا: "وضعت حياتي على المحك من أجل أطفالي لأن والدة نورث لن تبيع فيديو اغتصابها الجنسي"، حيث وصف الفيديو الجنسي بعملية الاغتصاب.

لم تكن تلك المزاعم الوحيدة التي أدلى بها، فقد ألمح أن "كريس جينر" أجبرت "كيم" على الظهور عارية على غلاف مجلة Playboy، وطلب من كلتيهما الاتصال به قبل أن يكشف للعالم رسالته النصية الأخيرة لـ"كريس".

وأوضح "كانييه" أنه يحب زوجته، ويريد أن تعيش عائلته إلى جانبه دون تدخل قناة E! أو قناة NBC.

ويجدر الإشارة إلى أن عدد كبير من تغريدات النجم حُذفت من حسابه الشخصي، وأطلق هاشتاغ باسمه "Pray For Ye".

ومن المتوقع أن مغني الراب تنازل عن الرئاسة؛ ففي تغريدته الأخيرة كتب: "سأركز الآن على الموسيقى".

Ima focus on the music now

كيم مصدومة

وقال أحد المصادر: ”انهارت الأمور بينهما بشكل كبير ومفاجئ“، مضيفا أن كيم غاضبة للغاية ومصدومة من تصريحات كاني وكشفه عن تفاصيل حساسة لم يتعين أن تكون ”علنية“.

وأبدت المصادر قلقا بالغا بشأن صحة مغني الراب كاني العقلية، خاصة أنه يعاني من اضطراب ثنائي القطب، وسبق أن اعترف برفضه تعاطي الدواء في بعض الأحيان.

وقال مصدر آخر إن ”حالة كاني ليست جيدة حاليا، ولا يصغي لأي شخص يحاول التحدث معه للحصول على المساعدة، وغضب كيم ينبع من حقيقة إدراكها أن نورث سوف تسمع هذه التصريحات عندما تكبر، الأمر الذي سيكون مفجعا لها“.

وأشار المصدر نفسه أن كيم تشعر بحاجتها إلى الابتعاد بعض الوقت عن كاني، وقول والدتها كريس جينر إن هناك حاجة للتباعد بين الثنائي لمدة أسبوعين على الأقل قبل أن يتمكن كاني من رؤية كيم وأطفالهما مجددا.

وبين المصدر أن هذه التوترات تأتي في وقت تحاول فيه كيم أن تكون أمًا رائعة وتركز على دراستها بكلية الحقوق والتزاماتها في العمل، وكيف يصعب تنفيذ ذلك دون مساعدة كاني بقدر الإمكان، خاصة أن لكاني طبيعة مسيطرة تتصادم مع كيم لأنها تشعر بأنه يفرض آراءه عليها وعلى أسلوب حياتها.