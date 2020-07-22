الفيلم الأرجنتيني "الجرائم التي تكبّل أيدينا" حصريًا على Netflix

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت منصة Netflix اليوم بأنها ستعرض الفيلم الأرجنتيني "الجرائم التي تكبّل أيدينا" في جميع أنحاء العالم في الـ 19 من أغسطس المقبل.

فيلم الإثارة والمُتعة من إخراج "سيباستيان شيندل"، ومن بطولة "سيسيليا روت" و"ميغيل أخيل سولا" و"بنخامين أماديو" و"صوفيا غالا كاستيغليوني".

ويحكي قصّة الأم اليائسة "أليسيا" (سيسيليا روت) التي تبذل كلّ ما في وسعها لمنع سجن ابنها الوحيد "دانييل" (بنخامين أماديو) عقب إدانته بتهمة محاولة قتل زوجته السابقة.

وفي خضم كل هذه المساعي، تكتشف "أليسيا" مؤامرة خفيّة وعِرة تُغيّر حياتها تمامًا وتحوّلها إلى كابوس حقيقي.

يكتمل كادر الممثلين مع "يانينا أفيلا" و"مارسيلو سوبيوتو"، وبمشاركة خاصّة من "باولا بارينتوس" و"دييغو كريمونيسي" و"كلاوديو مارتينيس بيل". ومن إنتاج شركة Buffalo Films وشركة Magoya Films.