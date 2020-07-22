شكرا لقرائتكم خبر عن معتز هشام ابن داليا مصطفى فى فيلم "قبل الأربعين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان الشاب معتز هشام ضمن أحداث فيلم "قبل الأربعين"، دور نجل بطلة العمل الفانة داليا مصطفى التى تعود إلى السينما بعد فترة غياب كبيرة منذ أخر أعمالها فيلم "طباخ الريس" للفنانة طلعت زكريا، والذى تم إنتاجه منذ حوالى 12 عام، ويقدم معتز ضمن أحداث فيلم "قبل الأربعين"، أحد الأدوار الرئيسية فى العمل.

فيلم "قبل الأربعين"، من بطولة الفنانة داليا مصطفى وبسمة وإيهاب فهمى ومحمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، ويعد العمل هو الأول للممثل الشاب معتز هشام فى السينما بعد تألقه فى عدد من الأعمال التليفزيونية منها مسلسل "ممالك النار" و"الاختيار" و"أبو عمر المصرى".

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من ناحية أخرى يشارك معتز في مسلسل "القاهرة كابول" ويجسد نجل الفنان طارق لطفى الذى يقوم بدورإرهابى والمقررعرضه فى رمضان المقبل، من انتاج سينرجى، وتأليف عبد الرحيم كمال .

"القاهرة كابول" بطولة النجوم طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود، ومجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم أحمد رزق، وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

ويعد "القاهرة كابول" التعاون الثانى بين النجم فتحى عبد الوهاب والمخرج حسام على، حيث قدما سويا مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، وعرض فى شهر رمضان الماضى محققا نجاحا كبيرا، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، وأحمد العوضى، ومراد مكرم، وثراء جبيل، وهاجر الشرنوبى، وآخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإنتاج سينرجى.