شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوي يمازح حمو بيكا: باتون باليه بالسمسم هات ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد الفيشاوي، متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مقطع فيديو يظهر فيه مطرب المهرجانات حمو بيكا وهو يوجه الشكر إلى أحمد الفيشاوي.

وأعاد الفنان أحمد الفيشاوي نشر الفيديو الذي ظهر فيه حمو بيكا أثناء توجيه الشكر له، وعلق عليه مازحا :" أحلي حمو بيكا في الدنيا وباتون باليه بالسمسم هات".

وفي وقت سابق، أثار مقطع فيديو لمطرب المهرجانات حمو بيكا، سخرية واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة أن حمو بيكا لم يكن قادرا على نطق عبارة "باتون سالية بالسمسم هات".

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وظهر حمو بيكا في بروفات إحدى أغنياته داخل الاستديو، متعثرا في قول عبارة "باتون سالية بالسمسم هات"، حيث كررها أكثر من مرة "باتون باليه بالسميم هات" على الرغم من التنبيه من قبل الحاضرين، ما أثار موجة ضحك داخل الأستوديو.