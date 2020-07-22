شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش وزوجته داليدا فى جلسة تصوير رومانسية أمام سيارتهما الفارهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع المطرب اللبنانى رامى عياش، وزوجته داليدا، إلى جلسة تصوير رومانسية "فوتوسيشن"، بعدسة مصور الفنانين اللبنانى ذبيان سعد، الذى نشرها عبر حسابه على انستجرام، متنوعة بصور ألوان وأخرى بالأبيض والأسود.





وظهرت داليدا مرتدية فستان قصير باللون الأحمر الغامق، فيما احتضنها زوجها رامى بكل حب ورومانسية، وكان الفوتوسيشن أمام سيارتهما الفارهة.





يذكر أن آخر أعمال المطرب اللبنانى رامى عياش، طرح أغنيته الجديدة "يا حب يا صعب"، وهى من كلمات مازن غنام، ألحان رامى عياش، توزيع دانى حلو.

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وتقول كلمات الأغنية: "هاللحن لا سمعتو ولا عزفتو.. حب الأغانى منك عرفتو.. صرتى اللحن صرتى الكلام.. صرتى الدنى وكل الغرام.. يا قلب حبيتو قبل ما شفتو.. يا حب ااااه يا حب.. يا صعب ااااه يا صعب.. يا قلبى اوعا تخاف.. قلو لدمعى وقاف.. وخلى الجرح لعاش بقلبى يطيب.. كنتى بقلبى وكنت عم بعشق عيونك.. وفيهن كنت عم بغرق.. قبلك أنا خسرت الهنا.. حكاية وجع إبكى أنا.. عطفل ضمّيتو قبل ما يخلق".





يشار إلى أن النجم اللبنانى رامى عياش، أحيا مؤخرا حفلا غنائيا "لايف" لكل محبيه من جميع أنحاء العالم، وذلك من أجل إسعاد جمهوره وتشجيعهم على المكوث بمنازلهم لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".