شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبرى يكشف سبب إيقاف برنامجه وسر الراقصة المبتدئة..ومطلب السادات بعودته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان الكبير سمير صبرى، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الابراشى، المذاع على التليفزيون المصرى، قصة خلافه مع أحد وزراء الإعلام، وقت حكم الرئيس السادات، حيث روى قصة الخلافات التى بدأت عندما أستضاف سمير صبرى رموز المعارضة، خاصة أن كان يمتلك رؤية إعلامية محددة، لافتاً إلى أن الوزير كان يرفض حلقات معينة، مضيفا: وانا كنت أصر على تقديم تلك الحلقات مع الرموز، حتى وصل الامر أنه أوقف البرنامج لمدة كبيرة.

وتابع: وفى يوم من الأيام، طالب أحد النواب من رئيس التليفزيون وقتها بظهور إحدى الراقصات المبتدئات فى برنامج سمير صبرى "النادى الدولى"، وبالفعل استضاف صبرى تلك الراقصة، وأثناء البرناج بدأ فى طرح الاسئلة عليها، وقال لها انتى منين، لترد الراقصة وقتها من "ميت ابوو الكوم"، ليصاب صبرى بالذهول، لينظر إلى المخرج حتى يتنقل إلى كاميرا أخرى، حتى يحذف تلك المقدمة، خاصة أنه لا يليق ظهور اشياء معينة فى التليفزوين المصرى، وقبل سفره إلى لندن أوصى مخرج البرنامج على حذف المقدمة، ولكن نسى المخرج أن يحذف وعرضت الحلقة، وانقلبت الدنيا راساً على عقب، ليتم التحقيق مع الجميع، ليثبت صبرى أنه كان وقتها فى لندن وأوصى بحذف المشهد الأول.

Advertisements

ليعلم بعدها الرئيس محمد أنور السادات، أن برنامج سمير صبرى متوقف، ليأمر وقتها بعودة البرنامج على الفور .