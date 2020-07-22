شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء وأيتن عامر فى لعبة الأفلام.. يا ترى مين يكسب؟.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أجواء عائلية، شاركت الفنانة أيتن عامر متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، مقاطع فيديو أثناء قضاء وقت فراغها مع أسرتها وشقيقتها وفاء عامر.

وقررت الفنانة أيتن عامر، أن تلعب "لعبة الأفلام" مع شقيقتها وفاء عامر، حيث طلبت أيتن من وفاء أن تقوم بأداء تمثيل مشهد من فيلم، وتقوم هي بكشف اسم الفيلم، ومن ثم قالت وفاء عامر مقولة شهيرة من أحد الأفلام :"أهون عليكي.. تهوني عليا"، لكن لم تعرف أيتن اسم الفيلم ليسارع عمر فوزي في الإجابة فيلم "إبراهيم الأبيض".

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وعلى صعيد أخر، تشارك النجمة وفاء عامر فى فيلم "خان تيولا" بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وظهرت وفاء فى أول صورة لها في العمل وهي ترتدي فستانا أسود وشابوه أسود أيضا، وأوضحت الملابس التي ارتدتها وفاء أن الحقبة الزمنية التي تدور خلالها أحداث الفيلم تعود إلى فترة الأربعنيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939

ويعمل وسام المدني مخرج الفيلم على الانتهاء من مونتاج الفيلم وأعمال الجرافيك ويتبقي له أيام قليلة ويصبح الفيلم جاهزا للطرح بدور العرض، بالإضافة إلى انتهاء الموسيقار محمد ناصف من وضع الموسيقى التصويرية للعمل، ومن المقرر أن يطرح برومو مبدئي للعمل خلال الأسابيع المقبلة.

يشار إلى أن فيلم "خان تيولا" من بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة التي قد حرص على تواجدها مخرج العمل إيمانا منه بالمواهب التى تستحق أن تأخذ فرصتها أمام فكرة مشاهير السوشيال ميديا الذى تتم الاستعانة بهم فى الأعمال السينمائية لمجرد شهرتهم فقط ومن تأليف وإخراج وسام المدنى.