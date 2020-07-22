شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر دعائى لفيلم "الحارث" قبل طرحه بالسينمات ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الجهة المنتجة لفيلم الحارث الملصق التشويقي الأول للفيلم، ومن المنتظر ‏عرضه قريبا في دور العرض، بعد أن انتهى فريق عمل فيلم الحارث من دوبلاج ‏العمل استعدادًا لطرح ‏التيلر الرسمى للعمل قبل طرحه فى دور العرض فى موسم ‏عيد ‏الأضحى المقبل ضمن أول الأفلام المعروضة بعد فتح دور ‏العرض السينمائى ‏بعد 3 شهور من الغلق على خلفية انتشار ‏فيروس كورونا .‏

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فيلم "الحارث"، ينتمى لنوعية أفلام الإثارة والغموض، بطولة ‏ياسمين رئيس، عمرو ‏عبد الجليل، أسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد، ‏إخراج محمد نادر، ومن المقرر طرحه ‏فى دور العرض السينمائى ‏بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها، ‏وفتح ‏‏"السينمات‏‎".‎

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ورشحت الجهة المنتجة للفيلم بطرحه فى السينمات فى موسم عيد ‏الأضحى المقبل، ‏وبعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، ويشارك ‏فى بطولة أحمد الفيشاوى وياسمين ‏رئيس الفنان عمرو عبد الجليل ‏وأسماء أبو اليزيد وأسماء جلال وعلى الطيب وإخراج ‏محمد نادر فى ‏أولى تحاربه الاخراجية فى الأعمال الروائية الطويلة، وينتمى الفيلم ‏‏لنوعية أفلام الإثارة والغموض، ويجسد أحمد الفيشاوى شخصية ‏صحفى متزوج من ‏ياسمين رئيس، وتكتشف الزوجة خيانته لها ‏وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان‎.‎

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وفى سياق آخر، ينتظر أحمد الفيشاوى طرح فيلمه الجديد "أشباح ‏أوروبا" الذى ‏انتهى من تصويره منذ فترة، والعمل قصة كريم فاروق ‏وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج ‏محمد حماقى، وهو بطولة هيفاء وهبى وأحمد ‏الفيشاوى ومصطفى ‏خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف ‏الشرف ‏على رأسهم باسم سمرة‎.‎