بليك شيلتون وجوين ستيفاني يطلقان أغنية جديدة مستوحاة من الحجر الصحي

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فترة الحجر المنزلي خوفا من الإصابة بفيروس كورونا "COVID-19" أعطت فرصة مميزة لنجوم الموسيقي والغناء ليبدوا ويقدموا أغنيات تستحق الإشادة، وآخر هؤلاء النجوم هم بليك شيلتون وجوين ستيفاني .

يعمل النجم العالمي بليك شيلتون علي أغنية جديدة بالمشاركة مع النجمة الشهيرة جوين ستيفاني ، حيث يتواعد الثنائي منذ عام 2015 ، وأغنية شيلتون الجديدة تحمل اسم "Happy Anywhere" وهي مستوحاه من فترة الحجر المنزلي الصحى، ومن المقرر أن يتم إصدارها يوم الجمعة المقبل.

وحسب موقع "توداى" يعد هذا هو التعاون الثاني الذي يجمع النجمين، فكان التعاون الأول بأطلاقهما أغنية " Nobody But You " التي تم اطلاقها شهر ديسمبر الماضى.

يذكر أن شيلتون وستيفاني وقعا ومؤخرا ضحايا الشائعات ، حيث بدأت الشائعة بتصدر صورة النجمين لمجلة Us Weekly مع عنوان يؤكد أن حفل الزفاف اقترب، والعنوان هو "العد التنازلي لحفل الزفاف" بل احتفالين فخمين بتكلفة تصل إلى 10 ملايين دولار وأشار التقرير أن واحد من هذه الحفلات سيقام في مزرعة شيلتون في أوكلاهوما والآخر في قصرهم في لوس أنجلوس، ويقول مصدر :"سيكون هذان اليومان الأكثر خصوصية في حياتهما، سيقوم النجمين بالتركيز في أدق تفاصيل الحفلين، ومن المفترض أن الثنائي يخططان لـ "موعد زفاف في يوليو و آخر في شهر أغسطس"، ويسعي النجمين ليكون هذا الحفل ضخم ومثير للاهتمام إضافة الي حضور حوالي 200 شخص من أقاربهم وأصدقائهم، حيث يتمني النجمين تواجد جميع احبائهم حولهم .