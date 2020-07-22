شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تامر حسنى فى فرح كارمن سليمان.. والأخيرة تعلق‎:‎‏ ‏Miss you Temoo والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت المطربة الشابة كارمن سليمان صورة قديمة من فرحها على الملحن مصطفى جاد، فى حضور تامر حسنى، ووجهت رسالة إلى ‏نجم الجيل قالت فيها: ‏Miss you Temoo‏ . وذلك بعد أن هنأت كارمن سليمان، بطريقة رومانسية، زوجها الملحن ‏مصطفى جاد، بعيد ميلاده، ونشرت مجموعة من الصور من مناسبات مختلفة عبر حسابها بموقع تويتر‎.‎

كارمن سليمان، علقت - حينها - "حاولت أجمع أهم صور ولحظات عدت علينا بس لقيت إن كل دة مايكفيش عشان أنا ‏لقيت إنى قضيت معاك أحلى سنين وشايفاهم بعمرى كله كل سنة وأنت حبيبى وصاحبى كل سنة وأنت أحسن أب ربنا ‏يخليك لينا وجوة قلبى.. بحبك‎".‎

يتعاون النجم تامر حسنى فى ألبومه الجديد بأغنيتين من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتنتمى الأغانى إلى ‏الخط الموسيقى الدرامى، ويشمل الألبوم المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، عددا من الأغانى، ويحمل مفاجآت كثيرة ‏كعادة تامر فى ألبوماته، وتعاون كل من تامر حسين وتامر على فى ألبوم تامر حسنى الأخير "عيش بشوقك" باكثر من ‏اغنية وحققوا نجاح كبير‎. ‎

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من ناحية أخرى، استأنف فريق عمل فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسنى تصوير المشاهد المتبقية خلال الأيام الماضية فى ‏عدد من مناطق القاهرة، والذى يشارك فى بطولته كل من حلا شيحة وماجد الكدوانى وسوسن بدر ومن إخراج سارة ‏وفيق‎.‎

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وكان العمل كان توقف بسبب انشغال عدد من أبطاله بأعمال موسم رمضان الماضى، وأزمة فيروس كورونا، ويُعد فيلم ‏‏"مش أنا" أول فيلم سينمائى مصرى يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، ويبدو أن العمل تحتوى بعض خطوطه ‏السينمائية على أحداث بالسعودية، خاصة أن النجم السعودى فايز المالكى يشارك فى أحداثه بظهور خاص مع النجم تامر ‏حسنى‎.‎

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يذكر أن آخر أعمال النجم تامر حسنى حاليا فيلم "الفلوس"، والذى حقق إيرادات مرتفعة بمصر ودول الخليج فى ظل ‏موسم سينمائى ضعيف وهو الكريسماس، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر ‏الماضى، وهو قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته إلى ‏جانب تامر حسنى كل من زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يظهرون ‏كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.‏