شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبرى يكشف قوة التليفزيون المصرى ويستنكر اشتراط النجوم للظهور حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان سمير صبرى خلال استضافته ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى وائل الابراشى، المذاع على التليفزيون المصرى، أن الاذاعة المصرية وماسبيرو كانوا شرف لاى فنان فى مصر التواجد فيهم أو الظهور بداخلهم، وكان الفنانين يتمنون أن يقفوا امام المبنى، بدون مقابل، وليس شرطاً من هو المذيع، وليس حسبما نرى ونسمع حالياً، حيث نرى ونشاهد فنانين يشترطون الحصول على 5 ملايين للظهور .

كما قالت نجوى ابراهيم، إن الناس تسألها دائماً على أغنية مع الكينج محمد منير، وروت نجوى أنها سألت منير قائلة لماذا لم تغنى للأطفال؟، فأكد لها منير وقتها، أنه سيتحدث معها بشأن ذلك، وبالفعل فى نفس اليوم، هاتفها الكينج وأكد لها أنه سيقدم "اغنية لمصر بمشاركة الاطفال" بعنوان "الناس فى بلادى"، والتى لاقت نجاحاً كبيراً، مع المنتج مصطفى إسماعيل.

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كما تحدثت نجوى إبراهيم، عن سر ارتداها اللون الأحمر أثناء تقديمها برنامجها، فأكدت أن ارتدائها اللون الأحمر، "إنتماء" ليس إلا، خاصة أن فى الماضى كانت الروح الرياضية تسود الكبير والصغير، مشيرة إلى أنه الاعلام الجديد يجب أن يجعل الناس تجدد الثقة فيه، لافتة إلى أنه يجب التجديد فى كل مكان فى الإعلام.