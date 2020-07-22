شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى ومحمد فؤاد بعد إحباط الهجوم الإرهابى بسيناء: لا نامت أعين الجبناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الفن على نعى أبطال القوات المسلحة المصرية فى سيناء، الذين استشهدوا خلال إحباط محاولة هجوم إرهابى بمدينة بئر بشمال سيناء ومقتل 18 تكفيريا وتدمير 3 سيارات مفخخة.

المطرب محمد فؤاد، كتب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "رحمة الله على شهداء أبرار وأرواح غالية طاهرة تضحى كل يوم، من أجل رفعة وكرامة هذا الوطن"، فيما كتبت مى كساب، عبر حسابها على تويتر: "حفظ الله جيش مصر خير أجناد الأرض"، وقال المطرب محمد مغربى: " اللهم احفظ مصر وأهلها".

أما الفنان الكبير نبيل الحلفاوى، فكتب عبر حسابه على تويتر: "رجالة مصر على كل الحدود شرقا وغربا وشمالا وجنوبا.. برا وبحرا وجوا، فلا نامت أعين الجبناء.. والعملاء"، فيما قال أحمد الشامى، عضو فريق واما: "يا رب احفظ مصر وجيش مصر"، وقالت المطربة ياسمينا علوانى: "وستحيا مصر رغم أنف الحاقدين".

وكانت القوات المسلحة، أعلنت فى بيان عاجل لها، إحباط محاولة هجوم إرهابى بشمال سيناء ومقتل 18 تكفيريا وتدمير 3 سيارات مفخخة.

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وأكد الجيش المصرى فى بيان رسمى، أنه فى إطار الجهود المتواصلة التى تقوم بها القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب بشمال سيناء وتأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، نجحت قواتنا فى إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام (4) عربات وعدد من العناصر التكفيرية .

وقامت قوات التأمين للارتكاز الأمنى بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة، ما أسفر عن مقتل 18 فرد تكفيرى، منهم فرد يرتدى حزام ناسف، وتدمير 4 عربات منهم 3 عربة مفخخة ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين، تم استشهاد 2 من أبطال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطنى .





هذا وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها فى تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.







