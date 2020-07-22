شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبرى يروى كواليس ظهوره الأول فى التليفزيون وحكاية "النادى الدولى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال حلقة برنامج "التاسعة" وجه الاعلامى وائل الابراشى سؤالا للمذيعة نجوى ابراهيم قائلا: هل الجمال مقياس للمذيع؟ ، لترد نجوى أن المذيع يجب أن يكون له "استايل" سواء فى حديثه أو ثقافته وخلافه، مشيرة إلى أن هناك مذيعيين اكفاء ويحملون الكثير من الثقافة والمهنية .

وعلى جانب أخر، قال الفنان سمير صبرى، إن الاعلامية الكبيرة أمال فهمى، طلبت منه أن يقدم برنامج "النادى الدولى"، والذى يتمضن الثقافات الأوروبية والموضة وخلافه، وبالفعل ظل يقدم البرنامج لمدة 5 سنوات،

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وروى كواليس تقديمه لاول ظهور تليفزيونى له، حيث كلفه رئيس التليفزيون بتقديم النجوم الأجانب والمصريين، وبالفعل نجح فى تقديم 24 نجم ونجمة وكان على رأسهم سعاد حسنى وأحمد مظهر وأحمد رمزى وغيرهم، وبدأت حكايته من هنا .

كما كشفت الإعلامية نجوى إبراهيم، عن مقطع من برنامج "النادى الدولى " الذى كان يقدمه سمير صبرى، وكان مستضيفاً وقتها عبد الحليم حافظ ونيللى.