شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد رمضان يعلن عن دويتو جديد مع المطرب النيجيرى "دامى" والان مع تفاصيل الخبر
ونشر رمضان فيديو على حسابه الشخصى على إنستجرام، برفقة المطرب النيجيرى دامى، ويقول الأخير باللغة العربية: "ثقة فى الله نجاح"، مأعلن رمضان عن فيديو كليب يجمع بدامى قريبا .
واحتفل رمضان بنجاح أغنية "تيك توك" الذى طرحها مع سوبر ساكو على طريقة الفيديو كليب، وحققت نسبة مشاهدات كبيرة وقام بإخراجها حسام الحسينى.
النجم محمد رمضان، أكد أن الأغنية هى رقم "1"، فى عدد كبير من الدول، حيث نشر رمضان، عبر ستورى انستجرام الخاص به، الدول التى اجتاحت فيها الأغنية وحقق نجاحا كبيرا، وأصبحت رقم واحد وترند على يوتيوب.
تيك توك" تم تصويرها ما بين مصر وأمريكا، وصور كل نجم الأغنية فى بلده.. ويعد هذا التعاون الذى جمع بين رمضان وساكو، ليس الأول لرمضان مع نجوم من خارج القطر المصرى، بل سبق وتعاون مع النجم المغربى سعد لمجرد فى أغنية "إنساي"، وأيضا التعاون جديد سيجمعه مع نجم الرابر ميتر جيمس وهو ما كان قد أعلن عنه سابقاً أثناء حفلته فى المغرب ديسمبر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. محمد رمضان يعلن عن دويتو جديد مع المطرب النيجيرى "دامى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.