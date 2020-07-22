شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد رمضان يعلن عن دويتو جديد مع المطرب النيجيرى "دامى"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان محمد رمضان، عن تسجيله دويتو جديد مع المغنى النيجيرى دامى، ضمن سلسلة من الدويتهات التى ‏أصدرها رمضان مع مطربين عالمين خلال الفترة الماضية.‏

ونشر رمضان فيديو على حسابه الشخصى على إنستجرام، برفقة المطرب النيجيرى دامى، ويقول الأخير باللغة العربية: ‏‏"ثقة فى الله نجاح"، مأعلن رمضان عن فيديو كليب يجمع بدامى قريبا .‏

واحتفل رمضان بنجاح أغنية "تيك توك" الذى طرحها مع سوبر ساكو على طريقة الفيديو كليب، وحققت نسبة ‏مشاهدات كبيرة وقام بإخراجها حسام الحسينى.‏

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النجم محمد رمضان، أكد أن الأغنية هى رقم "1"، فى عدد كبير من الدول، حيث نشر رمضان، عبر ستورى انستجرام ‏الخاص به، الدول التى اجتاحت فيها الأغنية وحقق نجاحا كبيرا، وأصبحت رقم واحد وترند على يوتيوب‎.‎

‎‎تيك توك" تم تصويرها ما بين مصر وأمريكا، وصور كل نجم الأغنية ‏فى ‏بلده‎..‎‏ ويعد هذا التعاون الذى جمع بين ‏رمضان وساكو، ‏ليس الأول ‏لرمضان ‏مع نجوم من خارج القطر المصرى، بل سبق وتعاون مع ‏النجم المغربى ‏سعد ‏لمجرد فى أغنية "إنساي"، وأيضا ‏التعاون جديد ‏سيجمعه مع نجم الرابر ‏ميتر جيمس وهو ما كان قد أعلن عنه سابقاً ‏أثناء ‏حفلته فى المغرب ‏ديسمبر الماضي‎.‎