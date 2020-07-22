شكرا لقرائتكم خبر عن مقدمة مميزة لسمير صبرى مع وائل الابراشى ونجوى ابراهيم يمتلك فن الحوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مقدمة مميزة للفنان سمير صبرى، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الاعلامى وائل الابراشى، حيث أوضح التقرير أن سمير صبرى فنان متنوع، ممثل ومحاور ومنتج ، فضلا عن أنه واحداً من أهم الممثلين فى مصر، وخلال الفقرة، قالت الاعلامية نجوى ابراهيم، أنها تحب سمير صبرى للغاية، وتجمعها صداقة قوية به،لافتة إلى أنها ستستضيف خلال الفقرة الفنان الكبير سمير صبرى الذى وصفته "نجم "، خاصة أنه ممثل بارع والناس تحبه كثيراً، وقدم العديد من الادوار الهامة .



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وخلال احتفال التليفزيون بمرور 60 عاما، استضاف وائل الابراشى فى برنامجه "التاسعة" كل من المذيعة نجوى ابراهيم، والفنان سمير صبرى، خاصة أنهم من عمالقة التليفزيون، لتيحدثوا عن ذكريات الفن والتليفزيون.

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وأكدت نجوى خلال الحديث موجه كلامها لسمير صبرى، انها كانت سعيدة للغاية هى تشاهد برنامج "هذا المساء"، والكم الكبير الذى كان يستضيفهم سمير صبرى ، وقالت له تحدث للجمهور عن "فن الحوار" مع كل هؤلاء.