شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى تستعيد ذكريات كواليس تصوير "مشوار امرأة" بصورة من 16 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الفنانة الكبيرة نادية الجندى، ذكريات تصوير مسلسها "مشوار امرأة" الذى عرض عام 2004، وجسدت فيه شخصيتى "زينات – أمل"، جمعتها بالمخرج أحمد صقر والفنانين محمد أبو داود، محمد رياض، مادلين طبر، ومدير التصوير مأمون عطا.





تدور أحداث المسلسل حول "زينات" عندما يتوفى زوجها القومسيونجى الذى يتاجر فى الملابس وأدوات الزينة والأجهزة بالتقسيط، لموظفى الحكومة والشركات من الرجال والنساء، بمساعدة زوجته زينات، وتضطر للعمل بنفس المهنة لأنها لا تجد ما تسدد به ديون زوجها للتجار، وتتعرض زينات الجميلة لأطماع الرجال فى الحى الشعبى التى تسكن به وتتوالى الأحداث.

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واحتفلت الفنانة القديرة نادية الجندى، مؤخرا بعيد ميلاد الكاتب وحيد حامد، ونشرت مجموعة من الصور وأفيش بعض الأفلام التى جمعتهما وهما رغبة متوحشة وملف سامية شعرواى.

وقالت الفنانة نادية الجندى، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": صديقى العزيز والكاتب الكبير المتميز وحيد حامد كل سنة وأنت طيب وبخير وسعادة ونجاح وتألق ربنا يديك الصحة، تعاونا سويًا فى عملين كبار من أنجح أفلام السينما المصرية".

وأضافت: "ومن الأفلام اللى بعتز بيها جدًا فى مشوارى الفنى رغبة متوحشة وملف سامية شعراوى وكنت سعيدة باللقاء معاك وأتمنى أن يجمعنا قريبا لقاء جديد ونتعاون فى عمل كبير يكسر الدنيا إن شاء الله.. وعيد ميلاد سعيد".