محمد رمضان عن مخرج مسلسل موسى :"واعد ويستحق فرصة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أشاد الفنان محمد رمضان بموهبة المخرج محمد سلامة، الذي يتعاون معه في مسلسله الجديد "موسى".

وكتب رمضان منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"،:"بعد أن شاهدت المسلسل الناجح رحيم للنجم ياسر جلال أيقنت أننا أمام مُخرج واعد يستحق فرصة بحجم موهبته الكبيرة "موسى" مسلسل رمضان2021 تأليف ناصر عبدالرحمن إنتاج تامر مرسي ثقة في الله نجاح".

وأعلن الفنان محمد رمضان، عن تأجيل مسلسل الإمبراطور، الذي يجسد خلاله شخصية الفنان الراحل أحمد زكي، لحين التفاوض مع الورثة.وكتب "رمضان"، عبر حسابه الشخصي "فيسبوك"، "تم تأجيل مسلسل أحمد زكي لحين التفاوض مع الورثة.. ومسلسلنا القادم بإذن الله (موسى) تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة إنتاج تامر مرسي.. ثقة في الله نجاح.. رمضان2021".

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