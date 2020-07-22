محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: علق الفنان نبيل الحلفاوي على إحباط الجيش المصري لعملية إرهابية في سيناء، من خلال حسابه على تويتر. وكتب الحلفاوي: "رجالة مصر على كل الحدود شرقا وغربا وشمالا وجنوبا.. برا وبحرا وجوا.. فلا نامت أعين الجبناء.. والعملاء". كانت القوات المسلحة قد أعلنت عن نجاحها فى إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام 4 عربات وعدد من العناصر التكفيرية، ما أسفر عن مقتل 18 إرهابيا، واستشهاد اثنين من القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين.

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كانت هذه تفاصيل خبر الحلفاوي عن الهجوم الإرهابي بسيناء: "فلا نامت أعين الجبناء والعملاء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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