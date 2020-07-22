محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: لقاء سويدان نشرت الفنانة لقاء سويدان، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. سمية الخشاب نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها. أسيل عمران نشرت الفنانة السعودية أسيل عمران، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة. سارة عبدالرحمن نشرت الفنانة سارة عبدالرحمن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها في أحد الشوارع. مريم حسن Advertisements نشرت الفنانة اللبنانية مريم حسن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تستمتع بأشعة الشمس. سارة الشامي نشرت الفنانة سارة الشامي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل سيارتها بصحبة شقيقتها. سلاف فواخرجي نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها. نجوى كرم نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة. بتول عرفة نشرت المخرجة بتول عرفة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، صورة جديدة لها وهي تستمتع بعطلتها الصيفية. فيفي عبده نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بعباءة حمراء أنيقة، أثناء تواجدها بالساحل الشمالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسيل عمران أنيقة وسارة الشامي بصحبة شقيقتها .. 10 لقطات للنجوم في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.