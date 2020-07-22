نصر محروس يتعاون مع مصطفى شوقي في عمل فني جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشف الملحن نصر محروس عن تعاونه مع المطرب مصطفى شوقي في عمل فني جديد خلال الفترة المقبلة. ونشر "محروس" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"توكلنا على الله، قريبًا". Advertisements وحقق المطرب مصطفى شوقي نجاحًا كبيرًا بأغنية "ملطشة القلوب". أغنية "ملطشة القلوب" كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقى رامي سمير، كما أصدر بعدها شوقي أغنية "وحشتوني" من كلمات نصر محروس.

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