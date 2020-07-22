إيرادات الاثنين.. "Bloodshot" الثاني و"Siberia" في المركز العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، بإعادة فتح دور العرض السينمائي، على ألا تستقبل كل قاعة عرض أكثر من 25% من طاقتها الاستيعابية؛ تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تستقبل "السينمات" الجمهور.

ونستعرض في السطور التالية، ما حققته الأفلام الأجنبية المعروضة في شباك التذاكر المصري، بخمسين دار عرض، من إيرادات أمس الاثنين 20 يوليو..

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احتل المركز الأول في قائمة إيرادات شباك تذاكر الأفلام الأجنبية بدور العرض المصرية فيلم " "The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 24 ألفًا و704 جنيهات، وجاء في المرتبة الثانية فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 18 ألفا و866 جنيهًا، وحصل على الترتيب الثالث فيلم "force of nature" بطولة Mel Gibson، وبلغ إيراداه أمس 16 ألفًا و714 جنيهًا.

يأتي في الترتيب الرابع فيلم "Brahms: The Boy 2" محققًا 11 ألفا و247 جنيها، وذهب المركز الخامس لفيلم "The Call Of The Wild" بطولة Harrison Ford، محققًا 9 آلاف و875 جنيهًا، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "The Debt collector 2" بطولة Scott Adkins، بعد تحقيقه 9 آلاف و268 جنيهًا.

فاز بالمركز السابع فيلم التحريك "The Academy of magic" والذي حقق 6 آلاف و469 جنيهًا، وفي المركز الثامن جاء فيلم "i still believe" بعد تحقيقه 5 آلاف و520 جنيها، وذهب المركز التاسع فيلم "Bad Boys For Life" بطولة ويل سميث، وبلغ ما حققه من إيراد أمس 4 آلاف و924 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم Siberia بطولة Willem Dafoe، والذي حقق 3090 جنيها.