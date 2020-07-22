كاترين زيتا جونز تعود للأضواء لكن عبر صورة لابنتها الجميلة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:47 صباحاً - كاترين زيتا جونز الغائبة سينمائياً منذ فترة طويلة ،عادت للأضواء مجدداً عبر السوشيال ميديا وصورة جميلة لابنتها القاصر كاريس دوغلاس.

وتم ذلك حين نشرت النجمة العالمية كاترين زيتا جونز الشهيرة بحبيبة "زورو" الدور الأشهر لها مع أنطونيو بانديراس،صورة جديدة لابنتها الجميلة كاريس دوغلاس البالغة من العمر "17 عاماً" التي تألقت فيها بفستان رومانسي من قماش الساتان،وعلقت كاترينا على صورة ابنتها: "إبنتي في الحديقة" عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" الذي يتابعها فيه 3 ملايين ونصف مليون متابع ومتابعة.

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وأشارت معظم وسائل الإعلام الغربية إلى وجود شبه كبير بين كاريس دوغلاس "17 عاما" ووالدتها النجمة الشهيرة كاترين زيتا جونز البالغة من العمر الآن "50 عاماً" ،وغابت لفترة طويلة عن الشاشات السينمائية لصعوبة العثور على أدوار مناسبة لها وتجذبها لقبولها.

وانهمرت الكثير من التعليقات الإيجابية من قبل المعجبين والمتابعين لكاترينا زيتا جونز،ومعظمها اتفقت على الشبه الكبير بين الأم والإبنة المتشابهتين بالملامح والجمال ،وعلق أحد المتابعين قائلاً:"اعتقدت إنها أنت".

وفعلت كاريس دوغلاس ما فعلته والدتها،ونشرت صورة أخرى من نفس جلسة التصوير لتثير موجة أخرى من الإعجاب والتساؤل حول حجم الشبه الكبير بين الأم والإبنة واعتبرت نسخة مصغرة ساحرة عن والدتها التي مازالت تعتبر واحدة من أجمل نجمات السينما في القرنين العشرين والحادي والعشرين.