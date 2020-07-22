فن ومشاهير

نقابة المهن الموسيقية تؤكد أن الاجتماع الأخير لم يتطرق لأزمة عمر كمال

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نفى المركز الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية أن يكون مجلس النقابة قد ناقش في اجتماعه الأخير اي أمر يتعلق بالعضو المنتسب الموقوف حاليًا الفنان عمر كمال أو أي موضوع يخص حالة بعينها، وأنه لاصحة لما تم نشره حول ذلك الأمر مؤكدًا أن المركز الاعلامي هو المرجعية لأخبار النقابة.

 

وأشار إلى أن اجتماع المجلس الأخير اقتصر على مناقشة أمور عامة

خاصة بالجمعية العمومية وما تلاقيه من أزمة اقتصادية بسبب توقف الموارد وتعطل 38 ألف عضو عامل ومنتسب عن العمل منذ عدة أشهر بعد انتشار فيروس والتزامًا بقرار رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا.

 

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وأن هذا التوقف قد أثر كثيرًا على قدرة النقابة في

مواجهة تلك الأزمة لولا نجاحها خلال السنوات الماضية في زيادة ودائعها وعوائدها الاقتصادية لمواجهة مشروع العلاج وصندوق المعاشات وبنود آخرى تستنزف عدة ملايين شهريًا.

 

ولفت المركز الإعلامي أن مجلس النقابة يستشعر ماتمر به البلاد حاليًا من مواقف تاريخية وحاسمة لمستقبل الشعب المصري بل والشعب العربي، وأن مجلس النقابة والجمعية العمومية كانت من اوائل من أيد ودعم موقف القيادة السياسية لآتخاذ ماتراه لأتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الامن القومي المصري على المستوي الداخلي أو الخارجي.

 

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