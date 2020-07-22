فيديو .. عماد محرم يكشف حقيقة بنت مديحة كامل في العفاريت

كشف الفنان عماد محرم، الذي قدم دور شمندي خلال أحداث فيلم العفاريت، عن الابنة الحقيقية لمديحة كامل داخل العمل، وقال في مقطع فيديو مع ابنته صوفي، نشرته عبر تطبيق تيك توك، والذي سألته فيه عن السر ليجيب: أنا مقدرش أقول لأن لو قولت أحرق الفيلم، لكن طالما الفيلم من مدة عمومًا بنت مديحة كامل هي بلية.

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تدور أحداث الفيلم حول اختطاف الابنة الرضيعة لكريمة مذيعة الأطفال الشهيرة من قبل تابع للكتعة التي تدير عصابة إجرامية للأطفال، ويلتقى المطرب عمرو دياب صدفة بالطفلة بعد ان تكبر وبعد أن صارت تعرف بـ بلية، فتروي بلية لعمرو أنشطة العصابة، فيتحالف عمرو مع ماما كريمة لإنقاذ الطفلة من العصابة، فتجد كريمة

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في النهاية طفلتين داخل العصابة بلية ولوزة، فيما تنتهي الأحداث دون أن تعرف أي منهما الابنة الحقيقية.

يذكر أن فيلم العفاريت من تأليف ماجدة خير الله، وإخراج حسام الدين مصطفى، وبطولة كل من مديحة كامل، عمرو دياب، هديل، سماح عاطف، نعيمة الصغير، عماد محرم، حسين الشريف، مصطفى كمال، وسيلة حسين، نادية شمس الدين، حمدي الوزير، صلاح صادق، خالد عبدالمؤمن، أحمد عقل، مروان حماد، سيد مصطفى، نادر حسن، هاني الششتاوي، دنيا محمد، محمد عتريس.