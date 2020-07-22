الجماهير تخرج إلى الشارع في وداع جاك تشارلتون

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وتوفي مدرب ايرلندا السابق بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 85 عام، وهو الفائز بكأس العالم لكرة القدم عام 1966 مع إنجلترا، ومدافع ليدز يونايتد فارع الطول، الذي ساعد إنجلترا للفوز على ألمانيا الغربية لتصبح بطلة للعالم في استاد ويمبلي عام 1966، في العاشر من تموز الحالي.

ورغم التحذيرات بشأن كورونا، لم يهتم الكثير من الجماهير بقواعد التباعد الاجتماعي حيث تجمعت بأعداد كبيرة لوداع تشارلتون الذي قاد ايرلندا كمدرب للمشاركة في أول بطولة كبرى عام 1988 في بطولة أوروبا وبعدها بعامين في كأس العالم 1990 في إيطاليا.

وظهرت رايات تحمل صور تشارلتون من الشرفات وخارج المنازل أثناء مرور الجنازة.

ولم يتمكن بوبي شقيق تشارلتون وأسطورة مانشستر يونايتد السابق البالغ عمره الآن 82 عاما وزميله في منتخب إنجلترا الفائز بكأس العالم من حضور الجنازة بسبب حالته الصحية.

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وتم السماح لنحو 20 شخصا فقط من أقارب تشارلتون بحضور المراسم الخاصة للجنازة بينهم شقيقاه جوران (77 عاما) وتومي (74 عاما) بسبب قيود جائحة كوفيد-19.

وقال أحفاد تشارلتون في مراسم تأبينه إنه لم يتوقع أبدا انضمامه لمنتخب إنجلترا وأول مباراة خاضها معه جاءت بعد بلوغه 30 عاما بوقت قصير.

ولعب جاك تشارلتون خلال مسيرته الاحترافية مع نادِ واحدٍ في واحد وعشرون موسمًا وسجل خلالها 70 هدف ضمن 629 مباراة. حيث فاز في موسم واحد بالكأس وفي موسم واحد بالدوري.

ولعب مع نادي ليدز يونايتد منذ عام 1952 وحتى عام 1973، وشارك معهم في 773 مباراة وسجل 96 هدف

وكذلك لعب مع منتخب إنجلترا لكرة القدم بين عامي 1965 وحتى عام 1970، وشارك معهم في 35 مباراة وسجل 6 أهداف.