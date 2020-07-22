شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنا فى أحدث ظهور لها: نفس الروح لكن الاستايل جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أحدث ظهور لها شاركت الفنانة الشابة هنادي مهنا متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورتين جديدتين لها تظهر فيها بشكل جديد، لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين على المنصة الاجتماعية، حيث علقت هنادى على الصورتين قائلة: "نفس الروح.. جسم جديد.. بداية جديدة وستايل جديد".



الفنانة هنادي

يأتى ذلك بعد يومين من ظهور الفنانة هنادي مهنا فى صور حديثة، بعد أن تحولت لـ"موديل" فى كامل أناقتها وجمالها، عقب انتهائها من وضع الميكاب.



هنادي مهنا

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وسرعان ما لقيت مهنا إعجاب الكثير من جمهورها، بعد أن ظهرت بلوك خفيف أظهر جمالها بشكل كبير، ارتدت فيه ملابس باللون الأبيض، لتثير تساؤلات حول موعد زواجها من خطيبها الفنان أحمد خالد صالح.

وفى تصريحات للفنانة الشابة، عن مشاركتها فى عملين فى الموسم الرمضانى الحالى هما "الفتوة" و"خيانة عهد"، أنها كانت خائفة جداً وبشكل كبير، مضيفة: "الفنان لازم يتعب ويعمل كدة ويبذل مجهودا وأن تكثف من أعمالها لاكتساب الخبرة خاصة فى أوقات الطاقة".

وأرجعت، فى لقاء عبر تطبيق "زووم" عبر برنامج " القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أسباب ظهورها "نحيفة" كثيرا مقارنة بأدوارها فى العملين إلى اتباعها حمية غذائية بغية تخفيض وزنها، مشيرة إلى أن هدفها القادم هو النزول 30 كيلو جراما .

وقالت إنها حرصت فى العملين على عدم وضع المكياج لأنها تحب أن تكون طبيعية فى مشاهدها، مشيرة أنها تتعجب من بعض الفنانات اللاتى يقومن بوضع الماكياج فى مشاهد الجنازة أو لدى استيقاظهن من النوم فى أعمالهن الدرامية، ومابحبش الماكياج لأنى بحس أن فيه حاجة غلط .

وحول دورها فى مسلسل الفتوة، قالت "طبيعة دورى خلتنى أخاف جداً وكنت حريصة فى أدائى أن تكون طريقة كلامى متماشية مع الدور وكنت بخاف تبان طريقتى غربية شوية أو مودرن، وده يتنافى مع شخصية المسلسل، مشيرة إلى أنها لم تكن تتخيل أن ترى نفسها فى هذا الدور والفضل فى ذلك يعود للمخرج والمؤلف وماعرفش إزاى اختارونى فيه؟ وأنا لو مكانهم مكنتش اخترت نفسى فيه، بالإضافة إلى خوفى من العمل مع فنانين كبار".