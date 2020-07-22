شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة زوجة تامر حسنى فى فيلم "مش أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة حلا شيحة في فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى دور زوجته خلال الأحداث وتعمل رسامة، وتتورط معه فى كثير من المواقف بسبب مرض يعانى منه بطل العمل، ويتبقى أيام قليلة، وينتهى تامر حسنى من مشاهد الفيلم ويدخل مراحل المونتاج استعداداً لطرحه قريباً في السينمات بعد قرار فتحها بنسبة 25% مع أخذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

Advertisements

وتدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

يشار إلى أن الفيلم توقف خلال الأشهر الماضية بسبب انشغال عدد من أبطاله بأعمال موسم رمضان الماضى وانتشار فيروس كورونا، وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين مصر والسعودية.