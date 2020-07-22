شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رسالة صوتية من نبيلة عبيد لمتابعيها على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطبت النجمة نبيلة عبيد متابعيها عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام برسالة بصوتها جاء ‏فيها، "مساء الخير والورد والفل والياسمين.. لكل حبايبى المتابعين لصفحتى.. أنا بشوف كل ‏تعليقاتكم.. أنا اللى برد عليها بنفسى".‏

وأضافت بلبلة فى رسالتها،"لو حد عنده سؤال عن الكتاب اللى بيتحضر باسم سينما نبيلة عبيد، ‏يقدر يسأل.. أنا بحبكم قوى".‏

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كانت النجمة نبيلة عبيد قد أعلنت عن صدور كتاب قريبًا يرصد مشوارها الفنى من تأليف الباحث ‏والمؤرخ السينمائى محمود قاسم، يتناول استعراض مطول لجميع أفلامها فى السينما المصرية‎ .‎

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ويضع الكاتب محمود قاسم اللمسات الأخيرة للانتهاء من كتابه "سينما نبيلة عبيد" ويتضمن ‏الكتاب رصدا لـ 86 فيلما سينمائيا لنجمة مصر الأولى، وفصول بأهم المخرجين الذين تعاونت ‏معهم فى أعمالها أبرزهم عاطف سالم وحلمى رفلة وأشرف فهمى والمخرج على عبد الخالق، ‏بالإضافة إلى كتّاب أفلامها وأهمهم إحسان عبد القدوس‎.‎

كانت نبيلة عبيد قد نعت النجمة الراحلة رجاء الجداوى قائلة: " عاشت بين البشر قلب نقى وروح ‏طيبة ... لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإنا لله وإنا إليه راجعون.. برحيلك مصابنا كبير و فقدنا ‏فنانة كبيرة وإنسانة راقية المشاعر.. الفنانة القديرة رجاء الجداوى فى ذمة الله.. اللهم ادخلها جنتك ‏برحمتك الواسعة سبحانك أنت أرحم الراحمين.. خالص العزاء للأسرة ولمحبيها فى كل العالم ‏العربى‎".‎