شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "الطوق والأسورة" على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض مسرحية "الطوق والأسورة" للمخرج ناصر عبد المنعم على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، أيام : 28 و 29 يوليو، و 5 ، 6 ، 7 أغسطس، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء، وهى المسرحية الحاصلة على جائزة أفضل إخراج من مهرجان المسرح التجريبى 1996، أفضل عمل مسرحى عربى من مهرجان المسرح العربى 2019، أفضل عمل متكامل من أيام قرطاج المسرحية 2019 .

" الطوق و الأسورة" تدور أحداثه فى صعيد مصر حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التى تعانى من الحرمان والفقر و تصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيى الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، ومن بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكرى، شريف القزاز، شبراوى محمد، محمد حسيب، سارة عادل، سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل على، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط و فرقته، ديكور محيى فهمي، أزياء نعيمة عجمى، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم ، ومن إخراج ناصر عبد المنعم .

يذكر أن عرض " الطوق و الأسورة" قدم للمرة الأولى فى الدورة الثامنة لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى 1996 ، وحصل مخرجها ناصر عبد المنعم على جائزة أفضل إخراج فى المسابقة الرسمية للمهرجان ، وهى الجائزة الأولى لمصر فى المهرجان ، و تمت إعادة إنتاج العرض فى عام 2018 ضمن الإحتفال باليوبيل الفضى للمهرجان التجريبى ،و شارك العرض ضمن العروض المتنافسة على جائزة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمى بمهرجان المسرح العربى الذى نظمته الهيئة العربية للمسرح فى يناير 2019، وحصل العرض على جائزة أفضل عرض عربى ، لتصبح أول جائزة لعرض مصرى فى المهرجان العربى، و تم عرضه بهذه المناسبة كعرض الافتتاح فى أيام الشارقة المسرحية بدولة الإمارات، كما شارك فى بالمهرجان القومى للمسرح المصرى بدورته الـ١٢.