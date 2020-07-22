شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: الثانوية العامة امتحان صعب جدا نجحت فيه الحكومة بامتياز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الفنان صلاح عبد الله بدور الحكومة الكبير فى نجاح موسم امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أن الحكومة نجحت فيه بامتياز مع مرتبة الشرف، مقدما التهنئة للطلاب أمل الغد. وكتب عبد الله، عبر حسابه على تويتر: "الثانوية العامة امتحان صعب جداً نجحت فيه الحكومة بامتياز مع مرتبة الشرف، مبروك يا أمل الغد، 100 مليون مبروك يا مصر".





من ناحية أخرى، انتهى الفنان صلاح عبد الله، من تصوير مشاهده فى فيلم "موسى"، للنجم كريم محمود عبد العزيز، ويجسد دور والده خلال الأحداث بينما يجسد كريم دور طالب جامعى متفوق فى كلية الهندسة، إلا أنه يعانى من مرض نفسى، جراء تعرضه للظلم من بعض الأشخاص، ما يدفعه لتصميم إنسان آلى للانتقام ممن ظلموه، وتتوالى الأحداث فى أجواء من الأكشن والإثارة.

فيلم "موسى" تدور أحداثه فى إطار خيالى، حيث يتم اختراع أول روبوت فى الشرق الأوسط، وخلال الأحداث ويمر الأبطال بظروف وأمور تنقلب ضدهم ويشارك فى بطولته كل من الفنان إياد نصار وأحمد مالك وأحمد حاتم وكاظم نبيل وعمر الشناوى.

وكان آخر ظهور للفنان صلاح عبد الله فى مسلسل "اتنين فى الصندوق"، للنجمين حمدى الميرغنى وأوس أس – محمد أسامة، إخراج محمد مصطفى، وتأليف لؤى السيد، وشارك فى بطولته كل من بيومى فؤاد وحجاج عبد العظيم ومحمود البزاوى وآخرون من النجوم.