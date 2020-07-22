شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس عن الراحل محمود عبد العزيز: من أحن الرجال وأطيبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد فلوكس على مشاركة متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة للفنان القدير الراحل محمود عبد العزيز، مطالبًا الجمهور الدعاء له وقراءة الفاتحة على روحه.

وقال النجم أحمد فلوكس تعليقا على الصورة :"الله يرحمك يا ملك .. الله يرحمه كان من أرجل الرجال وأحن الرجال وأطيبهم.. كان راجل وجدع وصاحب صاحبه.. الله يرحمه.. الفاتحة علي روحه".



أحمد فلوكس على انستجرام

في وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا نادرا للفنان محمود عبد العزيز، حيث سأله الصحفي يوسف خليفة أنت مين ؟ فأجاب الساحر: "أنا إنسان مصرى جدا وإسكندرانى أكتر وبحب البلد دى جدا".

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وأضاف الراحل محمود عبد العزيز خلال هذا الحوار النادر: "أنا بتقى الله وبحاول معملش حاجة تغضب ربنا.. وبقدر الإمكان بحاول أمشى صح فى حياتى". وكشف الساحر خلال الحوار أنه ما زال يحمل فى جواز سفره وظيفة مهندس زراعى سابق بوزارة الزراعة قسم بحوث وقاية النباتات.

يذكر أن الفنان محمد محمود عبد العزيز استعاد ذكريات ونصائح والده النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز، وذلك احتفالا بيوم الأب العالمى، حيث نشر محمد محمود عبد العزيز، صورة تجمعه بوالده الراحل، أثناء رحلتهما إلى "سيوة"، وعلق عليها: "كلام عن لسان أبى.. لازم تعرف بلدك وتزور كل حتة فيها وتحب كل حاجة فيها، بلدنا حلوة أوى وفيها كل حاجة، بقولك إيه تعالى نطلع سيوه، نتحرك 6 الصبح، من الأماكن القليله اللى لسه ماشفتهاش فى مصر".

وتابع محمد محمود عبد العزيز: "كل عيد أب وحضرتك طيب وبخير وفى أحسن مكان إن شاء الله يا ابويا واخويا وصاحبى وأستاذى وقدوتى وكل حاجة حلوة ليا فى الدنيا.. إلى اللقاء إن شاء الله.. يوم أب سعيد.. أسألكم الفاتحة والدعاء لابويا ولكل من رحلوا عنا".