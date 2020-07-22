شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال عن مشاركته فى ألبوم إليسا الجديد: تجربه مَش بعملها كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المطرب رامى جمال، أنه شارك بالكتابة والتأليف في ألبوم الفنانة إليسا الجديد "على حس حكايتنا"، قائلاً :" إليسا (علي حس حكايتنا ) تجربة مَش بعملها كتير إني اكتب وألحن أنا حاولت أفضل ساكت لكن لقيت إن الكل اتكلم اتفضلي نزلي الالبوم عاوزين نتبسط".



رامى جمال عبر تويتر

وكان كشف الشاعر أمير طعيمة، عن مشاركته بأغنيتين في ألبوم الفنانة إليسا الجديد وهما " أنا شبه نسيتك"، و " حبة اهتمام"، موضحا أنه في انتظر الألبوم أكثر من الجمهور.

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وكتب أمير طعيمة، عبر حسابه بموقع تويتر:" ردا علي سؤالكم عّن الاغاني الخاصة بي في ألبوم صديقتي العزيزة الفنانة الكبيرة إليسا، مشارك بأغنيتين بحبهم جدا:"أنا شبه نسيتك ألحان وليد سعد جمعة، حبة اهتمام ألحان زياد برجى و الاغنيتين من توزيع أحمد إبراهيم .. أنا شخصيا مستنيهم و مستني الألبوم كله أكتر منكم".

وكانت إليسا، قالت فى وقت سابق، إن ألبومها الجديد سيحتوى على 4 أغنيات باللهجة اللبنانية والباقى باللهجة المصرية، كما أن الألبوم سيتضمن أغنية ستكون بمثابة سيرة ذاتية عن حياتها كما حدث فى ألبومها الأخير "إلى كل اللى بيحبونى"، مشيرة إلى أنها تتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين الكبار أمثال، عادل حقى، محمد رحيم، نادر عبد الله، بهاء الدين، محمد يحيى، امير طعيمة، وليد سعد.

يذكر أن إليسا طرحت أغنية "قهوة الماضي" وهى من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خورى، وكانت آخر أغانى إليسا أغنية "هنغنى كمان وكمان" التى طرحتها مؤخراً وهى من إخراج إيلى رزق الله ومن كلمات شادى نور وألحان محمد يحيى.