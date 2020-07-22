شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة علا رشدى: تعرضت للتحرش زى معظم السيدات ولازم توعية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة علا رشدي متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بمقطع فيديو جديد تتحدث فيه عن التحرش، معلقة: "التحرش.. موضوع مهم جداً محتاجة اتكلم معاكوا فيه، وكان نفسى الصوت يبقى أوضح بس آلة جز الأعشاب والزرع (معرفش اسمها ايه) اشتغلت و مخدتش بالى".

وقالت علا رشدى فى مقطع الفيديو، إنها تعرضت إلى التحرش من قبل شخص وصفته بالمريض، مضيفة: "للأسف أنا شوفت هوجه على موضوع التحرش .. ومريت بيه زى معظم السيدات.. بيبدأ ببصة إلى اغتصاب.. ومكنتش عايزة اتكلم عن الموضوع ده غير لما يكون عندى حلول أو نصائح".

وأَضافت :"التحرش بقأ عادى من الراجل عشان هى ست مش عشان لابسة حاجة عريانة.. الراجل عنده فكرة أن الست دى طالما ست يبقى يعمل فيها أى حاجة.. وشايفة أن الوعى والتعليم مهمين جدا عند تربية ولادنا وبناتنا .. نعلم أولادنا أن جسمهم ده ما ينفعش حد يلمسه أو يستحقره".



الفنانة علا رشدى

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وأثارت قضية التحرش بالفتيات ضجة واسعة على منصات السوشيال ميديا فى الآونة الأخيرة، فيما شاركت العديد من الفنانات فى حملة ضد المتحرشين من بينهم الفنانة رانيا يوسف.

وفى وقت سابق، شاركت الفنانة علا رشدى بصورة مع زوجها الفنان أحمد داوود وأبنائها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، خلال قضاء عطلتهم، معلقة عليها قائلة "يا رب العمر كله ماسكين إيد بعض وطايرين فوق".



علا رشدى

وكانت شاركت علا رشدى صورة لها برفقة النجمين نيللى كريم وآسر ياسين عبر حسابها الرسمى على "إنستجرام"، معلقة عليها مازحة: "أنتم فين يا عمر وسكر؟؟ مفيش نصباية جديدة؟! ماجى محتاجة فلوس..وحشتونى أوى.. العصابة كلها وحشتنى".



علا رشدى

وعرض مسلسل "بـ100 وش" فى رمضان 2020، وهو مسلسل من بطولة نيللى كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وجسدت نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.