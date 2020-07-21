HBO تختار أبطال مسلسل "آل التنين"

أعلنت شبكة HBO بدء اختيار الأبطال المشاركين في مسلسل House Of The Dragon، المقتبس عن المسلسل الجماهيري صراع العروش.

ويتوقع طرح المسلسل عام 2022، حيث يتناول حكم عائلة تارجارين للممالك السبع في ويستروس قبل 300 عامًا من أحداث مسلسل "صراع العروش" وظهور أم التنانين آخر سلالة آل تارجارين، وفقًا لموقع "ديلي ميل" البريطاني.

ورغم بدء اختيار أبطال العمل، إلا أن شبكة HBO لم تفصح بعد عن أسماء النجوم المشاركين في المسلسل.





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وأكدت الشبكة عودة المخرجين المخضرمين ريان جاي كوندال وميجيل سابوجنيك للعمل على المسلسل الجديد، واللذان سبقا وأخرجا حلقة Battle Of The Bastards في مسلسل صراع العروش.

وأضافت الشبكة، أن المسلسل الجديد يمتد لـ 10 حلقات، وسيعمل المخرجان السابقان على إخراج الحلقة التمهيدية بالإضافة إلى حلقات أخرى.

مسلسل House Of The Dragon هو أول مشروع تنفذه شبكة HBO من أصل 5 مشاريع فنية أخرى مشتقة من أحداث صراع العروش.

والمسلسل مستوحى من رواية الكاتب جورج أر أر مارتن، Fire & Blood (النار والدم)، صدرت في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018، وتركز على نشأة التارجارين.