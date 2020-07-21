بطل "بريكينج باد" يواجه حكما بالسجن مدى الحياة

وقف الممثل الأمريكي جوني أورتيز، الثلاثاء، أمام محكمة جنايات مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية بتهمة الشروع في القتل.

جوني أورتيز، يعرفه الجمهور بأدواره في فيلم "بريكينج باد" El Camino: A Breaking Bad Movie، وفيلم McFarland مع النجم كيفين كوستنر.

وألقي القبض على أورتيز (24 عامًا) في 27 مايو/أيار، وتم احتجازه في قسم شرطة بمقاطعة لوس أنجلوس ومع كفالة قيمتها 1.1 مليون دولار.

وتضمنت دعوى القضية اتهام الممثل الصاعد ورجل آخر يدعى أرماندو ميجيل نافارو بمحاولة قتل رجل ثالث يدعى بريان دوك، بعد تورطهما مع عصابة شوارع إجرامية، وفقًا لموقع "ياهو" البريطاني.



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وحسب موقع "ديدلاين" الأمريكي، تمسك جوني أورتيز ببراءته في مركز كلارا شورتريدج فولتز للعدالة الإجرامية، حيث يتم احتجازه تمهيدًا لمحاكمته، ومن المتوقع ظهوره في المحكمة مرة ثانية 22 سبتمبر/أيلول المقبل.

وفي حال ثبوت التهمة على "أورتيز" قد يواجه حكمًا بالسجن من 25 عامًا إلى مدى الحياة.

ودشنت عائلة أورتيز حملة تبرعات في 13 يوليو/تموز الماضي لجمع كفالته، وحتى الآن وصلت التبرعات إلى 900 دولار.

ويتضمن تاريخ أورتيز الفني، أفلاما أخرى منها Peppermint مع النجمة جينيفر جارنر، كما ظهر في عدة حلقات مع مسلسل American Crime.



