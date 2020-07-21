سوسن بدر تكشف سر شعرها الأبيض وشروطها للزواج

أثارت الفنانة المصرية سوسن بدر الجدل بعد ظهورها بالشعر الأبيض خلال مقابلة تليفزيونية على قناة "العربية الحدث" مع الإعلامية لميس الحديدي.

وبررت "بدر" حماسها للظهور بهذا الشكل بقولها إن التقدم في العمر لا يعني أن نهمل في مظهرنا وطريقة ملبسنا، ورغم ظهوري بشعري الأبيض لكنني حرصت أن أكون أنيقة بمظهر لافت.



وتابعت سوسن بدر: "لكل سن جماله، وعندما يتقدم الإنسان في العمر يصبح أكثر فهما ونضجا لكل شيء حوله ومثل هذه الأشياء تجعله جميلا وأنيقا".

وعن تقبلها لعمرها الآن قالت: "قررت الاستمتاع بالمرحلة العمرية التي أعيشها بطريقتي وساعدني فريق عملي من الكوافير والاستايلست وابنتي ياسمين وأحفادي على ذلك، الجميع شجعوني على قراري وكانوا سعداء بالنتيجة وردود الفعل".





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وعن رأيها في الحب والزواج في سن متقدم قالت ضاحكة: "لية محبش تاني في هذه المرحلة العمرية التي أعيشها.. إذا قررت الارتباط سأختار بالعقل وليس بالعاطفة، ويجب أن يشاركني اهتماماتي مثل قراءة الكتب التي أحبها والموسيقي وحبي لأحفادي".

وقالت إنها تزوجت أكثر من مرة وكان اختيارها قائما على الحب وجزء من العقل.

وعن علاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي نفت امتلاكها لأي حساب على موقع "فيس بوك"، مشيرة إلى أنها تهتم بالرد على جمهورها عبر حسابها على موقع "أنستقرام"، لافتة إلى أنها تتجاهل الرسائل غير اللائقة ولا تهتم بالرد عليها.





يذكر أن آخر عمل درامي شاركت فيه سوسن بدر هو مسلسل "ونحب تاني لية"، الذي عرض في رمضان الماضي وشارك في بطولته ياسمين عبدالعزيز وشريف منير.

سوسن بدر هي نجله الممثلة أمال سالم وولدت في 1 أبريل 1957، اكتشفها المخرج الراحل شادي عبدالسلام، ومنحها النقاد لقب نفرتيتي السينما المصرية، ومن أبرز أعمالها الفنية "الملك لير، جراند أوتيل، الرحايا، سلام يا صاحبي، يونس ولد فضة".