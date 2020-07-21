مايا نصري تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل دورها في "زنزانة 7"

كشفت الفنانة اللبنانية مايا نصري في مقابلة مع ”الخليج 365” تفاصيل دورها في الفيلم المصري "زنزانة 7".



وقالت مايا إنها انتهت من تصوير دورها في الفيلم الذي تُجسِّد خلاله شخصية فتاة تدعى "حلا" تمتلك قرية سياحية وتتعرض لتهديدات بالقتل، وتدخل في قصة حب مع نضال الشافعي.





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وتستعد مايا لتسجيل أغنية رومانسية جديدة ستكون ضمن أحداث الفيلم، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي في موسم عيد الأضحى.

الفيلم من بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، عبير صبري، منة فضالي، مايا نصري، إيهاب فهمي، مدحت تيخا، أحمد التهامي وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت وإنتاج أيمن يوسف.

وكان آخر أعمال مايا نصري السينمائية فيلم "قسطي بيوجعني" (إنتاج عام 2018) مع الفنان هاني رمزي.

وأكدت مايا أنها لم تفكر في الاعتزال، لكن سبب اختفائها خلال الفترة الماضية عن الساحة الفنية هو وجودها مع أولادها في لبنان، مشيرة إلى أنها تفضل التكتم على أعمالها حتى الانتهاء منها.