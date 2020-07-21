الجيش المصري يعلن إحباط هجوم على نقطة أمنية بمنطقة بئر العبد شمالي سيناء المزيد

الخليج 365الأربعاء 2020/7/22 12:56 ص بتوقيت أبوظبي
أعلن الجيش المصري، مساء الثلاثاء، مقتل 18 إرهابيا، في إحباط هجوم على أحد النقط الأمنية في منطقة بئر العبد بشمالي سيناء.
وقال الجيش المصري، في بيان له، إن الهجوم جرى باستخدام 4 عربات وعدد من العناصر التكفيرية، وانتهى بمقتل 18 عنصرا تكفيريا واستشهاد 2 من أفراد القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء التصدي لهجوم إرهابي بشمالي سيناء.
وتابع البيان، أن قوات التأمين للإرتكاز الأمنى بالتعاون مع القوات الجوية قامت بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير مأهولة، وتم تدمير عدد 4 عربة منهم 3 عربات مفخخة.
وأكدت القوات المسلحة المصرية على إستمرار جهودها فى تأمين كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب وإقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر.
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