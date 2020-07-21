الملك سلمان يترأس جلسة مجلس الوزراء السعودي عبر الاتصال المرئي من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض المزيد

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء السعودي من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض .

وفي مستهل الجلسة ، التي عقدت عبر الاتصال المرئي، أعرب خادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس الوزراء، عن شكره لبرقيات الاطمئنان التي تلقاها من قادة الدول العربية والأجنبية جراء إصابته بالتهاب في المرارة.

وفي أعقاب ذلك اطمأن مجلس الوزراء، على اكتمال استعدادات وترتيبات الجهات الحكومية المعنية بأعمال الحج لتنفيذ خططها الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس اطلع على جملة من التقارير ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا وتطوراتها على الصعيدين الوقائي والعلاجي وآخر إحصاءات الحالات المسجلة في المملكة.



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وتناول مجلس الوزراء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، ما تضمنته الدورة الثالثة من أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في الرياض، من بحث فرص التعاون في المجالات كافة، وتنمية الشراكة الاستراتيجيةبين البلدين.

وأشار المجلس، إلى ما أحرزته المملكة من تقدم في سلم الترتيب العالمي لمؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات الذي تصدره الأمم المتحدة لقياس تطور الحكومة الإلكترونية بتحقيقها المركز السابع والعشرين عالمياً والثامن بين دول مجموعة العشرين.

وبين الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء عدّ، إعلان المملكة، وبتعاون مشترك مع الدول الست في مركز استهداف تمويل الإرهاب، تصنيف ستة أسماء قدمت تسهيلات ودعماً مالياً لصالح تنظيم داعش الإرهابي، بأنه يجسد مزيداً من الاستهداف لتعطيل تمويل التنظيمات الإرهابية وتقويض قدرتها على إخفاء أنشطتها وتمويل عملياتها.

كما تطرق المجلس إلى ما اتخذه مجلس الأمن الدولي بشأن ناقلة النفط (صافر) الراسية في ميناء رأس عيسى في اليمن منذ عدة أعوام، مع تزايد خطر تحللها أو انفجارها، ووقوع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن ودول الجوار، مجددا إدانة المملكة للممارسات غير المسؤولة منمليشيا الحوثي الإرهابية المتسببة بذلك، ومطالبتها مجلس الأمن بإعلان تدابير قوية وحاسمة والقضاء على الخطر الذي تشكله الناقلة.

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن، الإثنين، دخول الملك سلمان مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.