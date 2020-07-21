السيسي يؤكد خلال القمة الأفريقية المصغرة بشأن سد النهضة رغبة مصر الصادقة في تحقيق تقدم بالقضايا الخلافية المزيد

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن الأولوية في مفاوضات سد النهضة في الوقت الراهن هي لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.



جاء ذلك خلال القمة المصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر "الفيديو كونفرانس"، لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت مؤخراً حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي.

وانعقدت القمة برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان، والسيد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.





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وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن "الرئيس جدد الإعراب خلال القمة عن التقدير لجهود الرئيس رامافوزا بشأن قضية سد النهضة".

وأكد السيسي "استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة".

وشدد على أن "الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث".

ولفت إلى أنه "تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".

وأضاف أنه سيتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكل أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل.