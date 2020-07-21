أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء، بأكثر من ريال للجرام مقارنة مع أسعار الأمس، مدعوما بقفزة في أسعار المعدن الثمين عالميا.



وبلغ سعر الذهب عيار (24) في المملكة نحو 219.38 ريال للجرام (58.50 دولار)، بالمقارنة مع نحو 218.08 ريال للجرام (58.21 دولار) أمس الإثنين.

كما سجل (21) الأكثر مبيعا نحو 191.95 ريال (51.19 دولار)، بالمقارنة مع نحو 190.77 ريال (50.96 دولار) أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار (18) إلى نحو 164.53 ريال (43.88 دولار)، بالمقارنة مع نحو 163.52 ريال (43.68 دولار) أمس.

وبلغ سعر أوقية الذهب 6 آلاف و823 ريالا (1819.6 دولار)، في حين سجل الجنيه الذهب 1535.6 ريال (409.5 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وعالميا، قفزت أسعار الذهب بختام تعاملات أمس الإثنين إلى أعلى مستوياتها في حوالي تسعة أعوام في حين سجلت الفضة أعلى مستوى في أربع سنوات بعد أن أدى الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 ونمو الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز إلى زيادة الطلب على الملاذات الاستثمارية الآمنة.

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وبحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش أمس، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.4% عند 1816.10 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس في وقت سابق 1820.06 دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2011.

كما قفزت الفضة 2.4% إلى 19.76 دولارا للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2016 عند 19.81 دولار مع زيادة التدفقات إلى الملآذات الآمنة.

وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق في أكسي كورب للخدمات المالية: "كوفيد-19 لن يغادرنا ولا نعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيحيد عن مساره فيما يتعلق بأسعار الفائدة في أي وقت قريب، وهو ما سيدعم أسعار الذهب".

ويبدو أن المعدن النفيس مرشح للمزيد من الارتفاعات مع تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية، حيث ارتفع اليورو أعلى مستوى في أربعة أشهر أمام الدولار إلى 1.1470 بعد توصل قادة الاتحاد الأوروبي لاتفاق التعافي من آثار الجائحة .

وذكر مسؤولون أن قادة الاتحاد الأوروبي توصلوا صباح اليوم الثلاثاء إلى اتفاق بشأن حزمة لتعافي اقتصاد التكتل الذي يضم 27 دولة من آثار جائحة فيروس كورونا.

وأفاد المسؤولون بأن حجم الحزمة 750 مليار يورو في صورة منح وقروض لمواجهة الركود الذي نجم عن الجائحة.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، 0.1% إلى 95.826 بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع في وقت سابق من الجلسة.