هداف الدوري الإيطالي.. ضربات الجزاء تقسم الصدارة بين رونالدو وإيموبيلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في الوقت الذي لا تبدو فيه المنافسة قوية على لقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي، فإن الصراع يبقى محتدما على لقب هداف الدوري الإيطالي.

الصراع على اللقب بلغ أشده في المباراة التي جمعت بين يوفنتوس ولاتسيو، على ملعب أليانز، بالجولة الـ34 من الدوري الإيطالي.

المباراة انتهت بفوز يوفنتوس بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 80 نقطة، يحتل بها صدارة الترتيب بفارق 8 نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

هداف الدوري الإيطالي

أهداف المباراة الـ3 سجلها البرتغالي كريستيانو رونالدو والإيطالي تشيرو إيموبيلي، اللذان يتصارعان على الفوز بلقب هداف الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

رونالدو سجل الهدف الأول في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الهدف الثاني بعد مرور 3 دقائق فقط.

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وعاد إيموبيلي ليسجل هدف لاتسيو الوحيد من ركلة جزاء، قبل 7 دقائق فقط من نهاية المباراة.

وبذلك، يتقاسم اللاعبان صدارة قائمة هدافي الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، بواقع 30 هدفا لكل منهما.

الغريب أن اللاعبان سجلا 12 هدفا من بين أهدافهما الـ30 من ركلات جزاء.

ويواصل اللاعبان الصراع على لقب الهداف خلال الجولات الـ4 المقبلة من الدوري الإيطالي.