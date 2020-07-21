بالصور- فاليري أبو شقرا تحتفل بتوديع العزوبية

ودعت ملكة جمال لبنان السابقة فاليري ابو شقرا، العزوبية بحفل صغير اقتصر على حضور بعد الاصدقاء.

وكانت فاليري أبو شقرا قد أعلنت رسميًا في حزيران 2019 خطوبتها من شاب من خارج الوسط الفني يدعى زياد عمار.

وتداول جمهور فاليري على مواقع التواصل، بعض الصور من أجواء الحفل الصغير، حيث تمنى لها محبيها السعادة بحياتها الجديدة.

نذكر أن حفل الزفاف سيتم في شهر آب/اغسطس المقبل في الصرح البطريركي في منطقة بكركي في لبنان، بحضور العائلة والأصدقاء.